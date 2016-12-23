就是他！撞倒輕軌鷹架司機 恐吃肇逃紅單

輕軌鷹架疑遭聯結車上的貨櫃撞倒，影響淡金路內側車道。（記者王宣晴翻攝）

2016-12-23 19:42

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水輕軌鷹架昨晚6時許第3度倒塌，導致淡金路往三芝方向交通堵塞，警方調閱監視器畫面，鎖定44歲的顏姓聯結車駕駛，將通知他到案釐清事發過程

警方調查，顏姓聯結車駕駛當天用貨櫃載貨從台北到三芝送貨，返程途中行經淡金路時，疑貨櫃頂部撞到輕軌鷹架，導致另側鷹架倒在淡金路內側車道上，交通一度回堵。警方調閱監視器畫面以車追人，找到肇事的顏姓駕駛。

顏男向警方表示，因人正在南部，明天上午將到案說明，顏表示，當時有感覺到車上的貨櫃撞到東西，停車察看後覺得沒事，當下並未發現對向鷹架倒塌，才會直接開車離開，但警方表示，該行為恐將吃上一張肇逃紅單，吊銷駕照3個月。