砍警案逃死劫 員警張家逢：犯嫌刑期過低 考慮上訴
2016-12-23 19:42
〔記者吳仁捷／新北報導〕海山警分局新海派出所警員張家逢開單遭前國手吳志展砍成重傷，急救2週救回一命，他目前請公傷假休養，今天沒有到到庭旁聽判決結果，但他得知犯嫌判決結果，認為判刑的刑度過低，將等收到判決書後，律師討論是否上訴，維護警察執法安全及尊嚴。
海山警分局新海派出所警員張家逢8月2日取締違規停車勤務，在板橋區溪頭街附近執勤，遭開6張罰單的廚師吳志展持菜刀砍傷左胸與手臂，當場血流如注，緊急送亞東急救及縫合傷口。
由於34歲張家逢是於取締違停罰單時，獨自執勤遭受兇嫌預謀性攻擊，新北市警方說，未來取締多件違停、攤販等違規，將規劃雙警執勤。
此外，由於員警遭受近身攻擊時，若沒攜帶槍械在身，使用警棍也能反擊持刀械攻擊的歹徒，市警局加強訓練基層警棍使用，以便近距離遭受持械民眾攻擊時，能以警棍護身反擊，打落刀械，效益較使用槍械更具即時反制能力。
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