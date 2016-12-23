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開無效發票侵占5萬多元 前SUBWAY員工判刑

2016-12-23  19:49

［記者黃捷／台北報導］21歲陳姓男子曾在連鎖速食店SUBWAY任職，多次開立「交易取消」的無效發票，再將顧客錢放入自己口袋，因多數民眾沒有檢查發票習慣，他在半年間以此手法侵占5萬6147元，遭士林地方法院依業務侵占罪，判處8個月徒刑，得易科罰金24萬元，緩刑2年。

判決指出，陳男之前任職「SUBWAY」小南門店店員，他在102年11月至隔年4月間，利用負責櫃台業務時，在顧客消費後，先在收銀台上輸入應收金額，再按下「交易取消」功能，侵占收到的現金，總共開出113張無效發票，得手1萬 6868元。

「SUBWAY」美國學校店生意較好，人手不足，陳男同年4月初被調往該店，他更加猖狂，短短1個月間就開出247張無效發票，得手3萬9279元。

因陳男侵占的款項皆未入帳，店家每日對帳金額吻合，沒有發現異狀，直到有顧客整理發票時，發現上面印有「交易取消」文字，向「SUBWAY」反映後，陳男犯行才曝光。

陳男當時遭士林地檢署緩起訴，但他未於期限內達成條件，緩起訴遭撤銷。士林地院審酌陳男已與「SUBWAY」和解，分次清償侵占款項，日前宣判8個月徒刑，緩刑2年，須於半年內向公庫支付6萬元。

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  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

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標題：開無效發票侵占5萬多元 前SUBWAY員工判刑


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