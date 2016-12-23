男上香弔唁女友被毆 友人助陣通緝犯身分反露餡

2016-12-23 18:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲的蔡姓女子今年8月底疑與吳姓男友吵架後跳樓輕生，家屬對吳男非常不諒解，中秋節蔡女出殯，吳男找友人至板橋殯儀館上香，家屬衝上前追打，吳男的陳姓友人竟拿出棍棒、西瓜刀示威，見警方趕到落荒而逃，卻因猛踩油門，撞車當場翻覆，還波及3名無辜車主，陳男被逮後，檢警訊問時均冒名其熊姓友人應訊，新北地檢署今依偽造文書、妨害公眾往來安全罪嫌將他起訴。

起訴指出，當天陳男見警方趕到，立刻開車逃離，車門關閉前，一名女警卡進車門不讓陳男開車，陳男一邊想辦法關車門，一面猛踩油門往新莊方向逃逸，不料卻撞上2台機車與1台小客車，自己也翻車。

陳男被警方逮捕後，冒用其熊姓友人姓名做筆錄，按押指紋，事後熊男接到地檢署傳票，陳男犯行才被揭發，陳男才坦言，因販賣毒品遭判刑5年，未報到執行被通緝，為避免身分遭察覺，才冒用他人名義應訊，檢方因此今將他起訴。陳男現已入監執行。

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