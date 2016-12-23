捷運站朝女大生吐口水 怪大叔遭判拘役80日
2016-12-23 18:12
〔記者陳慰慈／新北報導〕56歲的黃姓男子，去年10月在輔大捷運站服務台前排隊等候詢問服務人員，突然轉身對著身後的張姓女大生打噴嚏，張女要求黃男道歉，反遭黃男猛吐口水恐嚇「有種妳再過來」、「知道我是名人，有錢，故意接近我」、「看我下體，對我性騷擾」等語，新北地院今依恐嚇公眾罪等罪，判黃男拘役80日，得易科罰金8萬元，可上訴。
判決指出，黃男當天至捷運站服務台前諮詢，卻突然轉身朝排隊在其後方的張女打噴嚏，鼻涕還噴到張女的袖子，張女要求黃男道歉，反被黃男狠瞪及吐口水，並恫嚇「有種妳再過來」。
張女表示將報警處理，黃男卻不斷碎唸「你認識我，所以刻意靠近我」、「知道我是名人、知道我有錢，故意接近我」、「看我下體，對我性騷擾」等語，張女氣得提告。
法院開庭時，黃男否認犯行，供稱張女因曾在電視上看到播放他性行為、洗澡等影片內容，而蓄意接近他，致使他壓力過大才會朝對方打噴嚏，並辯稱他是跟對方「妳再過來試試看」，而非「有種你再過來」。
但法官認為，張女並不認識黃男，黃男卻誤認對方刻意接近，便朝人恣意吐口水，且犯後未見悔悟，因此判處其拘役80日。
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