影射歐買尬董座與黑道勾結 商界王建民判賠5萬9千

2016-12-23 17:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕上櫃遊戲公司茂為歐買尬集團5年前併購綠界科技，歐買尬董事長林一泓也成為綠界科技董事長，綠界前總經理王建民認為公司遭惡意併吞，今年4月在臉書貼文指林一泓，「利用名目來花費、核銷」，還發表不自殺宣言，並稱「董事長曾說他黑白兩道都吃得開」等語，林認為王影射他跟黑道勾結，不堪名譽受損提出民事求償。

新北地院認為，現任威肯公司總經理王建民所言貶抑林一泓，認定已侵害其名譽權，因此今判王敗訴須賠償林5萬9千餘元，並在個人臉書刊登道歉啟事一天。