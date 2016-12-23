疑各自感情生波 男、女相約燒炭尋短

2016-12-23 17:51

首次上稿17:51

更新時間18:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名彭姓女子今向警方報案，指兩名友人忽然失聯，警方隨她前往新竹市一棟公寓出租套房查看，發現房內傳出惡臭，經敲打無人應門後，便會同消防人員破門而入，驚見張女（23歲）與朱男（21歲）燒炭陳屍在床，已死亡5天以上，警方勘驗，初步排除他殺，據了解，死者雙方非情侶，死因疑與各自感情生波有關，細節仍待檢警調查、釐清。

警方23日接獲報案，前往新竹市一棟出租公寓大樓3樓套房，發現傳出陣陣惡臭，員警敲打房門無人回應，便通知消防人員破門，進入屋內，赫見張女仰躺，朱男則趴臥在她身旁，兩人衣衫完整，身體已發紫腫脹，且滲出血水，研判死亡時間超過5天。

警方指出，死者床邊有木炭灰燼及疑似安眠藥物，現場並無打鬥痕跡，窗戶縫隙都用膠帶密封，套房大門則以插銷反鎖，現場未留遺書，初步排除他殺可能，細節仍待檢警調查、相驗釐清。

張女、朱男的家屬接獲警方通知，到場認屍時哀慟不已。據了解，兩人並非情侶，雙方各自有對象，朱男因工作緣故，三個月前暫住在友人位於新竹市的出租套房，偶爾會找張女到住處聊天談心，最近雙方各自的感情疑似觸礁，兩人相互吐苦水，也曾向友人透露情路不順，心情不佳。

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