| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

「水蓮山莊」炸彈案 負責開車犯嫌遭起訴

2016-12-23  17:54

［記者黃捷／台北報導］男子闕立宗在新北市汐止區「水蓮山莊」租屋囤放槍彈，還自行生產國外恐怖份子常用的「撒旦之母」炸藥，今年5月不慎炸傷自己被逮，連同3名協助藏匿槍彈的共犯一併被起訴。檢警追查通聯紀錄，掌握還有名王姓共犯，雖他從頭到尾沒碰到槍，但因確實有開車載送3嫌藏匿槍彈，昨日依槍砲、湮滅證據等罪嫌起訴。

闕嫌（32歲）今年5月11日開車到水蓮山莊，打算偷行李箱運送槍彈，過程不慎引爆手榴彈，把自己右手炸得血肉模糊，爆炸聲引來社區警衛注意，警衛嚇得報警。

警消趕抵將闕嫌送醫，闕嫌褲袋竟滾出4顆9釐米子彈，隨即至他住處搜索，查獲1把仿造美式步槍、1顆MK2手榴彈及114顆各式子彈，及2.2公斤TATP炸藥。

闕嫌的高姓女友及戴姓、廖姓友人見情勢不對，趁亂將藏有部分槍彈的車子開走，企圖幫闕嫌隱瞞犯行，後來仍被警方查獲，檢警透過3人通聯紀錄發現，高女有聯繫綽號「雷殘」的王嫌幫忙，循線將他逮捕到案。

王嫌承認接到高女等人電話後，立刻開車前往載3嫌，也有看到他們搬槍彈到車內，協助載到其中1嫌家中藏好後，再載高女到醫院探望闕嫌。

檢察官認為，王嫌雖沒有親手碰槍彈，但明確知道3嫌搬運的東西是違禁品，卻還協助載送，顯有湮滅證據意圖，因此將他起訴。

廣告
  • 汐止「水蓮山莊」炸彈案，檢警追查王姓共犯，涉嫌開車載送3嫌藏匿槍彈，昨日依槍砲、湮滅證據等罪嫌起訴。當時行李箱藏在車子後車廂。（資料照，記者吳政峰翻攝）

    汐止「水蓮山莊」炸彈案，檢警追查王姓共犯，涉嫌開車載送3嫌藏匿槍彈，昨日依槍砲、湮滅證據等罪嫌起訴。當時行李箱藏在車子後車廂。（資料照，記者吳政峰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水蓮山莊 炸彈 炸彈客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：「水蓮山莊」炸彈案 負責開車犯嫌遭起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.