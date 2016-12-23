「水蓮山莊」炸彈案 負責開車犯嫌遭起訴

2016-12-23 17:54

［記者黃捷／台北報導］男子闕立宗在新北市汐止區「水蓮山莊」租屋囤放槍彈，還自行生產國外恐怖份子常用的「撒旦之母」炸藥，今年5月不慎炸傷自己被逮，連同3名協助藏匿槍彈的共犯一併被起訴。檢警追查通聯紀錄，掌握還有名王姓共犯，雖他從頭到尾沒碰到槍，但因確實有開車載送3嫌藏匿槍彈，昨日依槍砲、湮滅證據等罪嫌起訴。

闕嫌（32歲）今年5月11日開車到水蓮山莊，打算偷行李箱運送槍彈，過程不慎引爆手榴彈，把自己右手炸得血肉模糊，爆炸聲引來社區警衛注意，警衛嚇得報警。

警消趕抵將闕嫌送醫，闕嫌褲袋竟滾出4顆9釐米子彈，隨即至他住處搜索，查獲1把仿造美式步槍、1顆MK2手榴彈及114顆各式子彈，及2.2公斤TATP炸藥。

闕嫌的高姓女友及戴姓、廖姓友人見情勢不對，趁亂將藏有部分槍彈的車子開走，企圖幫闕嫌隱瞞犯行，後來仍被警方查獲，檢警透過3人通聯紀錄發現，高女有聯繫綽號「雷殘」的王嫌幫忙，循線將他逮捕到案。

王嫌承認接到高女等人電話後，立刻開車前往載3嫌，也有看到他們搬槍彈到車內，協助載到其中1嫌家中藏好後，再載高女到醫院探望闕嫌。

檢察官認為，王嫌雖沒有親手碰槍彈，但明確知道3嫌搬運的東西是違禁品，卻還協助載送，顯有湮滅證據意圖，因此將他起訴。