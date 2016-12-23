黑手變屏東咖啡冠軍 拍賣捐待用咖啡

2016-12-23 18:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣泰武鄉的林凱琳，從「黑手」變身咖啡達人，獲得今年屏東縣政府舉辦的咖啡評鑑賽烘焙冠軍，今天她的冠軍咖啡拍賣，所得4萬5000元與亞軍的3萬元，一併捐給飛夢林青年咖啡館做為愛心待用咖啡，希望溫暖弱勢族群。

林凱琳曾經在都市工地綁鐵、還當車床工人，4年前回到故鄉泰武種咖啡，鑽研烘焙、煮咖啡技術，本月不但在有36位國內外好手參加的屏東烘焙賽中，獲得「台灣咖啡研究室」評審團89.98高分，也獲得民眾百人杯測最高分，許多不懂咖啡的民眾直說「喝到水果的味道」。

林凱琳表示，她看到部落老人家非常辛苦種咖啡，卻不見得有很好的回報，於是報名參加培力計畫，進入咖啡領域，一直想著如何讓在地好咖啡成為市場精品，後來爭取到屏東縣政府的培訓課程，取得了Q Grader咖啡評鑑師的執照，開啟自己在味覺評鑑上的潛力。

在屏東縣長潘孟安主持下，冠軍豆以1磅4萬5000元拍賣價賣出，另亞軍豆也有3萬元拍賣所得，一共7萬5000元均捐給飛夢林青年咖啡館；飛夢林是由曾經輟學的少年，在努力學習拿證照後，在屏市所成立的公益咖啡館。