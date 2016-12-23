冷凍車載運盜木遭識破 警掏槍圍捕山老鼠

2016-12-23 17:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕山老鼠慣竊羅姓和金姓男子，涉嫌以冷凍車掩人耳目，自南投載運珍貴的國有肖楠樹瘤，欲到新竹縣藝品店兜售；警方接獲線報，今早在橫山鄉內發現竊嫌行蹤，旋即以警車包抄，並掏槍喝令，兩嫌才乖乖就範，車內查扣4塊約1公噸重的肖楠樹瘤。

橫山警分局表示，警局推行扎根原鄉「部落警政」，並配合警政署「偏鄉掃毒」專案，防制以毒品控制山老鼠盜伐林木，特別成立「緝鼠小組」，在原鄉地區查緝山老鼠及毒品。新竹47歲羅男和南投49歲金男，兩人都有違反森林法等前科，卻互相支援犯案，涉嫌盜運國有珍貴樹木。

橫山警方接獲線報後，緝鼠小組在竊嫌行經路線埋伏多時，犯嫌將盜伐的珍貴樹木，以冷凍車載運，掩人耳目，但仍被警方識破，今天上午9點許在橫山村新庄街，被警方圍捕到案。

兩嫌向警方坦承，肖楠樹瘤是在南投縣信義鄉鑾大山的鑾大林道盜伐，全案依違反森林法擴大偵辦中。