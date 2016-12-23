開瓦斯與警消僵持6小時 莽男4條罪嫌遭起訴

2016-12-23 18:25

［記者黃捷／台北報導］39歲薛姓男子因不滿蘇姓女友與他分手，今年11月4日跑到2人租屋處開瓦斯鬧自殺，揚言要與現場人員同歸於盡，還拿BB槍朝路人掃射，與警消對峙6小時，所幸警消順利破門逮人，最後平安落幕。士林地檢署偵結，依毀損、恐嚇公眾、漏逸媒氣及放火未遂罪嫌，將他起訴。

起訴指出，薛男因懷疑蘇女與別的男人搞曖昧，才和他分手，11月4日凌晨喝了酒，先在屋外狠砸路邊車輛洩憤，再跑進屋內，把自己反鎖起來。

警方接獲被害車主報案，趕抵現場，薛男見狀竟將屋內瓦斯桶管線拆下，不時旋轉開關閥洩漏瓦斯，並朝警方叫囂，揚言引爆瓦斯同歸於盡，還持BB槍射擊路人，嗆聲「我這連發的」、「X你娘」。

警方立刻通知消防隊支援，並封鎖現場展開談判，薛男竟還抽菸，甚至點燃信號彈投擲，危險之舉嚇壞現場人員，所幸消防灑水沖散瓦斯濃度，才未引爆。

雙方對峙長達6小時，警方見談判無果，會同消防員破門攻堅，當場壓制薛男，幸運無人受傷。

薛男應訊時僅承認砸車，其於犯行一概否認，辯稱他雖有洩漏瓦斯，但因知道會爆炸，抽菸時還特意把手伸出門外，且打路人的BB槍沒有殺傷力，「連發」等語只是酒後胡言亂語，大部分內容都不記得了。

蘇女證稱，薛男近期2度對她施暴，才會憤而分手，並搬離租屋處躲避，未料薛男精神狀況更加不穩，時常威脅要開瓦斯自殺。

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