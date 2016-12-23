履帶懸空渾然不知 怪手翻落3米深垃圾坑

2016-12-23 16:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕35歲林姓怪手司機，今下午在南投市垃圾轉運站處理垃圾外運時，疑作業不慎，未注意怪手部分履帶懸空，整部怪手竟翻落至3公尺深的垃圾儲坑，造成林男手、腰挫傷，痛得大叫救命，經救護車送醫急救，幸無生命危險。