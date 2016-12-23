| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

履帶懸空渾然不知 怪手翻落3米深垃圾坑

2016-12-23  16:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕35歲林姓怪手司機，今下午在南投市垃圾轉運站處理垃圾外運時，疑作業不慎，未注意怪手部分履帶懸空，整部怪手竟翻落至3公尺深的垃圾儲坑，造成林男手、腰挫傷，痛得大叫救命，經救護車送醫急救，幸無生命危險。

廣告
  • 南投市垃圾轉運站怪手疑似操作不慎翻落儲坑，救護人人到場趕緊將司機救出。（記者劉濱銓攝）

    南投市垃圾轉運站怪手疑似操作不慎翻落儲坑，救護人人到場趕緊將司機救出。（記者劉濱銓攝）

  • 南投市垃圾轉運站怪手疑似操作不慎翻落儲坑，造成司機手、腰挫傷。（記者劉濱銓翻攝）

    南投市垃圾轉運站怪手疑似操作不慎翻落儲坑，造成司機手、腰挫傷。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾轉運站 怪手 翻落
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：履帶懸空渾然不知 怪手翻落3米深垃圾坑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.