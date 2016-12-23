雄檢「掃黃」搗艷窟 9對男女性交易被逮

2016-12-23 17:40

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署檢察官掃黃，昨天深夜率高市警局「靖紀小組」等大批警力，直搗三民區九如二路一處藏身大樓6、7樓的豔窟，赫見店內包廂有9對男女從事性交易，全案依妨害風（俗）化移送法辦。

警方說，民眾投書檢舉三民區九如二路「浪漫城市美容名店」暗藏春色，高雄地檢署獲悉，指派檢察官親率市警局督察室「靖紀小組」、保大、三民一分局等單位員警取締。12月22日21時許，檢警一聲令下持搜索票衝破色情場所，發現樓層房間走道猶如迷宮，店內女服務小姐嚇得花容失色，四處倉皇逃逸，當場仍遭查獲9對男女正在翻雲覆雨，進行「全套」或「半套」性交易。

檢警於小姐休息室，發現牆上高掛一張小姐績效排行榜，表彰績優前3名者，另可分別核發獎勵金新台幣2萬元及1萬元（2名），未達績優者另以斗大紅色字加註「盼未進入排行者該{向前看}，只要用心就有機會領獎金」。

涉案服務小姐坦承從事「全套」或「半套」性交易，以每節40分鐘新台幣1600元代價完成色情性交易，張姓負責人、陳姓帶客經理、葉姓櫃台會計、許姓工作人員及當場進行性交易之9對男女被帶回，並查扣該店營業所得、監視器、電腦主機等相關證物，全案依刑法妨害風化罪及社會秩序維護法移送高雄地檢署偵辦。