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董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索

2016-12-23  16:30

〔記者錢利忠／台北報導〕上櫃公司台東知本老爺酒店關係企業五鳳旗實業公司的許姓董事，涉於103年4月至7月，以及105年1月至2月，利用總計超過50個人頭帳戶，炒作知本老爺酒店股票，獲利約5300多萬元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，兵分18路搜索許姓董事及人頭戶等住處，約談13人到案，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

檢調獲報，許某以營收增加將發放股利，以及觀光業前景看好為由，在103年至105年間，兩度結合市場派金主，以大量相對成交的方式，炒作知本老爺酒店股票。

檢調調查，103年4月至7月間，許某等人透過30多個人頭帳戶炒作，105年1月至2月，另透過20多個人頭帳戶炒股，共分兩波炒作知本老爺酒店股票，第一波獲利2500多萬元，第二波獲利2800萬元。

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  • 許姓董事涉利用總計超過50個人頭帳戶，炒作知本老爺酒店股票，獲利約5300多萬元。（資料照，記者黃明堂攝）

    許姓董事涉利用總計超過50個人頭帳戶，炒作知本老爺酒店股票，獲利約5300多萬元。（資料照，記者黃明堂攝）

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相關關鍵字： 商業炒作 知本老爺酒店 股票 證券交易法 違反證券交易法
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