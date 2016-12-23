月薪27K只給5K！ 高市勞檢 96公司違規
高雄市政府勞工局，今日公布96家違反勞基法的企業名單。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府勞工局今日公布，105年第8次違法事業單位名單，包括電子零組件製造業專案檢查結果，總計共96家，分別開罰2萬至16萬元不等，此次公告違法名單中，包括國巨股份有限公司、卉盈有限公司、孟原便當店、大胖餐飲事業有限公司，以及國賓影城等，均榜上有名。
其中，國巨股份有限公司，不僅讓勞工單月加班時數超過上限，達70小時，同時也是3年內第4度被發現違規，裁罰16萬元；卉盈有限公司，未依規定置備勞工出勤紀錄及薪資清冊，重罰11萬元；孟原便當店與勞工約定月薪27000元，卻僅支付5000元，且未置備勞工薪資清冊、連續36日未給勞工例假休息等，違規情形眾多，開罰10萬元等。
勞動基準法修正案已於105年12月6日三讀通過，包括一例一休、國定假日全國一致、增加特別休假，與提高勞基法罰鍰等重要條文。勞工局長鄭素玲強調，若事業單位未依法給付休息日出勤加班費、特休等，罰鍰上限已提高至100萬元，且勞工局可依事業規模、違反人數及情節輕重，加重罰鍰金額1/2（最高可罰150萬），並公告名稱。
另外，為使事業單位與勞工，能於最短時間通盤了解此次修法完整內容，高市府勞工局表示，本月推出24場宣導會，包括12月22至29日在林園、臨海、大發、本洲及仁大等5大工業區合辦8場宣導會，歡迎民眾參與。
國賓影城因延長工作時間，未依規定加給工 資，以及加班超過法定規定，被開罰6萬元。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
義大皇家酒店因延長工作時間，未依規定加給工資，以及出勤紀錄未紀載至分鐘為止，遭罰4萬元。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
中國信託商業銀行，因延長工作時間，未依規定加給工資，被開罰4萬元。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
高醫大附設中和紀念醫院，因延長工作時間超過法令規定，遭罰4萬元。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
統聯因延長工作時間，超過法令規定，被開罰2萬元。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
安泰老人長期照護中心，因延長工作時間超過法令規定，被罰2萬元。（圖擷取自高雄市政府勞工局）
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標題：月薪27K只給5K！ 高市勞檢 96公司違規
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