砍警案 廚師吳志展判刑9年6月

2016-12-23 16:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕56歲的廚師吳志展（在押中）因違規停車遭民眾檢舉，被開6張罰單，吳心生不滿竟持剁骨刀朝新海派出所員警張家逢狠砍13刀，見張員倒地還繼續砍，事前還嗆聲「真的很想把你切下去（台語）」，新北地院今依殺人未遂罪判吳有期徒刑9年6月，可上訴。

檢警調查，吳志展原本是擔任鐵板燒師傅，也曾是我國保齡球國手，代表台灣在東亞運運動會奪得金牌，但今年8月2日下午4時許，他見貨車因違停被開6張逕行舉發單，由34歲員警張家逢取締違規，開車到張員旁抱怨，討拍不成竟把車輛直接停在路中央，張員蒐證時，吳氣憤取刀砍殺。

檢方開庭時，吳志展否認殺人犯意，供稱現場情況讓他腦袋一片空白，不知道自己在做什麼，面對檢方詢問，還一度嗆回：「你就是要我承認我有殺人犯意！」

檢方傳喚刀具業者，他證稱吳所持的剁骨刀，由上往下砍剁，殺傷力強，吳是廚師不可能不知「片刀（指較薄的刀）」與剁骨刀差別，且警員倒地後，吳還以左手壓制，右手高舉砍殺，甚至在警員拉扯時，吳還嗆警：「你如果不放，我就繼續砍你」，檢方因此認定吳有殺人犯意，今年9月將吳起訴。