男子亮刀助友示威 逃逸翻車還冒名遭起訴
2016-12-23 17:22
〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲的蔡姓女子今年8月底疑與吳姓男友吵架後跳樓輕生，家屬對吳男非常不諒解，中秋節蔡女出殯，吳男找友人至板橋殯儀館上香，家屬衝上前追打，吳男的陳姓友人竟拿出棍棒、西瓜刀示威，見警方趕到落荒而逃，卻因猛踩油門，撞車當場翻覆，還波及3名無辜車主。陳男被逮後，檢警詢問時均冒名其熊姓友人應訊，新北地檢署今依偽造文書、妨害公眾往來安全罪嫌將他起訴。
起訴指出，當天陳男見警方趕到，立刻開車逃離，車門關閉前，一名女警卡進車門不讓陳男開車，陳男一邊想辦法關車門，一面猛踩油門往新莊方向逃逸，不料卻撞上2台機車與1台小客車，自己也翻車。
陳男被警方逮捕後，冒用其熊姓友人姓名做筆錄，按押指紋，9月出庭時也接續冒用熊男名，身分遭戳破時陳男才坦言，因販賣毒品遭判刑5年被通緝，為避免身分遭察覺，才冒用他人名義應訊。陳男現已入監執行。
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