| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

男子亮刀助友示威 逃逸翻車還冒名遭起訴

2016-12-23  17:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲的蔡姓女子今年8月底疑與吳姓男友吵架後跳樓輕生，家屬對吳男非常不諒解，中秋節蔡女出殯，吳男找友人至板橋殯儀館上香，家屬衝上前追打，吳男的陳姓友人竟拿出棍棒、西瓜刀示威，見警方趕到落荒而逃，卻因猛踩油門，撞車當場翻覆，還波及3名無辜車主。陳男被逮後，檢警詢問時均冒名其熊姓友人應訊，新北地檢署今依偽造文書、妨害公眾往來安全罪嫌將他起訴。

起訴指出，當天陳男見警方趕到，立刻開車逃離，車門關閉前，一名女警卡進車門不讓陳男開車，陳男一邊想辦法關車門，一面猛踩油門往新莊方向逃逸，不料卻撞上2台機車與1台小客車，自己也翻車。

陳男被警方逮捕後，冒用其熊姓友人姓名做筆錄，按押指紋，9月出庭時也接續冒用熊男名，身分遭戳破時陳男才坦言，因販賣毒品遭判刑5年被通緝，為避免身分遭察覺，才冒用他人名義應訊。陳男現已入監執行。

相關影音

廣告
  • 蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女出殯時吳男到場上香被毆傷眼睛，吳男的陳姓友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女出殯時吳男到場上香被毆傷眼睛，吳男的陳姓友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

  • 蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女出殯時吳男到場上香被毆傷眼睛，吳男的陳姓友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

    蔡姓女子因與吳姓男友爭吵後跳樓輕生不治，蔡女出殯時吳男到場上香被毆傷眼睛，吳男的陳姓友人前往助陣，也在殯儀館外翻車，還搜出西瓜刀。（擷取自爆料公社，記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造文書 妨害公眾往來安全罪 感情糾紛 翻車 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：男子亮刀助友示威 逃逸翻車還冒名遭起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.