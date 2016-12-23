男子生日趴後酒駕釀禍 賣大麵羹阿婆：命差點沒了

2016-12-23 15:51

〔記者許國楨／台中報導〕王姓男子凌晨到摩鐵參加友人的生日趴，期間喝了幾瓶啤酒後開車返家，途中疑因不勝酒力先失控擦撞停放路旁的自小客，再推撞路邊停放的2部機車及店家的柱子，期間更撞到一部大麵羹攤車，結果王男因酒測值超標被送辦，賣大麵羹的阿婆則心有餘悸說：命差點沒了。

警方調查，目前待業中的33歲王男，今天凌晨1時受邀前往台中市悅河汽車旅館，參加朋友生日派對，期間喝了約四瓶啤酒，結束後已有醉意的王男不顧友人勸阻仍執意駕車返家，結果王男開開心心參加生日趴，接下來的結局卻是超悲劇。

王男離開摩鐵後沿西屯路二段往文心路方向行駛，途中行經西屯路二段50號附近，疑因不勝酒力失控，車子不慎撞上路邊停放的汽車，導致汽車再推撞路邊停放的2部機車及店家的柱子，還波及民宅鐵捲門。

接著王男自小客又從後方撞上一部大麵羹攤車，所幸當時正準備推攤車外出做生意的64歲阿婆閃的快，但仍造成她雙膝擦挫傷，雙手掌紅腫﹔警方到場處理，只見事故現場大麵羹灑滿地，汽機車零件四散，一片狼藉。

警方隨即對渾身酒味的王男酒測，結果酒測值達0.52毫克，超過法定標準值，他在警訊中供稱，因為太累了才會一時恍神釀禍，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

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