洗窗工人不慎墜落 11樓平台救他一命

2016-12-23 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕驚險！台北市仁愛路1處住宅大樓，今日下午3時左右有洗窗工人不慎墜樓，幸好11樓平台將他卡住，讓消防人員有時間將他救出。

據《蘋果日報》報導，事故發生後工人在11樓外面的平台動台不得，消防隊到場後用雲梯車協助他脫困，並立即將他送醫檢查。