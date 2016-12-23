戰車翻覆案駕駛兵被起訴 八軍團：尊重司法

2016-12-23 15:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍八軍團564旅一輛CM11戰車今年8月16日意外翻覆，釀成4死1傷慘劇，屏東地檢署偵查後起訴上兵駕駛楊炎霖。對此，陸軍八軍團稍早發布新聞稿表示，尊重司法偵查結果。

八軍團強調，將持恆強化訓練安全及人員教育，並援引為案例，以防憾事再生。