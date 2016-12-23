W飯店案效應 新北警方重點臨檢有斬獲

2016-12-23 15:05

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市W飯店發生毒趴造成一名女子死亡，暴露出飯店套房開毒趴的治安隱憂，新北市政府警察局昨日起實施「查緝毒品專案行動」，針對轄內可能舉辦吸毒派對的處所，規劃臨檢勤務加強查緝，共查獲毒品犯罪計114案118人，查扣毒品重量2公斤。

新北市政府警察局刑事警察大隊分析轄內曾接獲民眾報案檢舉，或曾遭查獲毒品案件之飯店、汽車旅館、KTV、酒店等場所，選定69處重點臨檢場所，如汐止五星級飯店、新莊旗艦摩鐵，進行臨檢稽查。另派出警犬隊及保安警察大隊霹靂小組，於各重要路檢及臨檢，於年末派對最多的時候，展開強力打擊毒品的行動。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆