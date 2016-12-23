| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 國道一號連環車禍 10人受傷、車流嚴重回堵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

W飯店案效應 新北警方重點臨檢有斬獲

2016-12-23  15:05

〔記者陳薏云／新北報導〕台北市W飯店發生毒趴造成一名女子死亡，暴露出飯店套房開毒趴的治安隱憂，新北市政府警察局昨日起實施「查緝毒品專案行動」，針對轄內可能舉辦吸毒派對的處所，規劃臨檢勤務加強查緝，共查獲毒品犯罪計114案118人，查扣毒品重量2公斤。

新北市政府警察局刑事警察大隊分析轄內曾接獲民眾報案檢舉，或曾遭查獲毒品案件之飯店、汽車旅館、KTV、酒店等場所，選定69處重點臨檢場所，如汐止五星級飯店、新莊旗艦摩鐵，進行臨檢稽查。另派出警犬隊及保安警察大隊霹靂小組，於各重要路檢及臨檢，於年末派對最多的時候，展開強力打擊毒品的行動。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方帶著緝毒犬設路檢點執行毒品臨檢。（記者陳薏云翻攝）

    警方帶著緝毒犬設路檢點執行毒品臨檢。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 掃毒 擴大臨檢 警犬隊 路檢
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：W飯店案效應 新北警方重點臨檢有斬獲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.