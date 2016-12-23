警布線掃蕩毒窟 驚見長、短槍械

2016-12-23 17:06

〔記者邱俊福／台北報導〕31歲男子張鴻瑋，涉嫌將姪子新北市蘆洲區的住處當成安非他命毒窟，引誘大批毒蟲吸毒、購毒。北市警大安分局經長期布線，今天清晨前往查緝，當場逮捕張嫌及其姪子、毒蟲等8人到案，還在其中2名毒蟲身上起獲長、短槍各1把。

警方說，今日7時許，循線至新北市蘆洲區中原街搜查，當場查獲犯嫌張男等6人意圖販賣、共同持有安非他命38包，另於在場犯嫌劉黃翊瑋的隨身背包內起獲長槍1把丶彈夾2個、子彈7顆、安非他命吸食器3組等證物。

不久，門外有黃等2名嫌犯敲門，再迅速開門逮捕，並於黃嫌隨身背包內再起獲左輪手槍1把、子彈5顆、安非他命5小包及吸食器1組等扣案證物。

警方經查，張嫌以該處所為據點，長期以網路通訊軟體群組邀攬毒蟲，出入頻繁複雜，適逢平安夜將至，又準備大舉販毒，訊中張嫌雖僅坦言擁有毒品，否認販賣，警方仍擴大偵辦中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆