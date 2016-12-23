| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道一號連環車禍 10人受傷、車流嚴重回堵 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

警布線掃蕩毒窟 驚見長、短槍械

2016-12-23  17:06

〔記者邱俊福／台北報導〕31歲男子張鴻瑋，涉嫌將姪子新北市蘆洲區的住處當成安非他命毒窟，引誘大批毒蟲吸毒、購毒。北市警大安分局經長期布線，今天清晨前往查緝，當場逮捕張嫌及其姪子、毒蟲等8人到案，還在其中2名毒蟲身上起獲長、短槍各1把。

警方說，今日7時許，循線至新北市蘆洲區中原街搜查，當場查獲犯嫌張男等6人意圖販賣、共同持有安非他命38包，另於在場犯嫌劉黃翊瑋的隨身背包內起獲長槍1把丶彈夾2個、子彈7顆、安非他命吸食器3組等證物。

不久，門外有黃等2名嫌犯敲門，再迅速開門逮捕，並於黃嫌隨身背包內再起獲左輪手槍1把、子彈5顆、安非他命5小包及吸食器1組等扣案證物。

警方經查，張嫌以該處所為據點，長期以網路通訊軟體群組邀攬毒蟲，出入頻繁複雜，適逢平安夜將至，又準備大舉販毒，訊中張嫌雖僅坦言擁有毒品，否認販賣，警方仍擴大偵辦中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 男子張鴻瑋等8人送辦（記者邱俊福攝）

    男子張鴻瑋等8人送辦（記者邱俊福攝）

  • 警方起獲長、短槍，以及安非他命毒品、吸食器等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方起獲長、短槍，以及安非他命毒品、吸食器等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市 新北市 槍械彈藥 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：警布線掃蕩毒窟 驚見長、短槍械


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.