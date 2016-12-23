黑吃黑！ 搶毒販手機還賣假毒
2016-12-23 16:47
嫌犯家中滿桌毒品咖啡材料。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕新北市30歲黃姓男子與國中同窗32歲黃姓男子，今年7月約呂姓毒販佯裝要買毒，卻將人押入暗巷，以西瓜刀抵脖，搶奪呂男身上兩包毒品、現金2萬元以及數隻販毒用手機，接下「呂男招牌」卻開始賣假毒，警方循線逮回「雙黃強盜」，並在家中起出犯案的西瓜刀以及多種類毒品。
警方調查，兩名黃嫌為國中同窗，家住基隆，之後一起染上毒癮，卻不務正業，分別有毒品、妨害自由等前科，兩人動起搶奪其他毒販的歪腦筋。今年7月初，黃宇嘉與呂男約在基隆區龍安街，表示「想要買毒」，呂男帶著毒品前往，卻被壓至暗巷，黃用西瓜刀抵住呂男頸部，大喊「把毒跟錢還有手機都交出來」，呂男怕有生命危險，只好乖乖就範。
雙黃搶劫成功後，疑似因搶來的毒品量太少，自己施用都不夠，因此開始以白糖、鹽等食用晶狀物，在基隆地區販賣假毒品，許多吸毒者買到以後氣憤不已，講兩人列為毒品交易界黑名單。
警方經過長期的調查，終於昨日持拘票前往雙黃住家逮人，並在兩人家中起獲西瓜刀、二級毒品安非他命3.6克、k他命1.1克以及大量毒品咖啡包，警方破門進入不見黃嫌，最後竟在衣櫃找到蜷縮的黃嫌，另在桌上發現一個倒缽，黃嫌疑似正在製作新產品「毒品曼特寧咖啡｣。
雙黃到案時皆否認強盜，並表示屋內所有毒品都是自己要吸食，並否認以白糖販賣假毒品，但警方依據相關事證，將雙黃依強盜、毒品、詐欺罪嫌移送法辦。
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