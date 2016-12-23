新北17年來首位女消防分隊長 負重、著裝不讓鬚眉
2016-12-23 15:24
新北市消防局派任25歲的女消防官蘇筱琁（見圖）負重背起男性同仁。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局成立17年來，首位女性外勤分隊長今天走馬上任，25歲的年輕消防官蘇筱琁不像其他學姐，畢業後只擔任輕鬆的內勤等勤務，她自願從內勤科員請調外勤分隊長，接任勤務繁重、高救護量的板橋區莒光消防分隊主管，今天她展現快速著裝及當場背起1名男同事，以巾幗不讓鬚眉的姿態，證實自己準備好了。
新北市消防局（前身台北縣消防局，民國八十八年成立）今天以「消防外勤的女力時代：新北市首位外派女分隊長」為名，對外發表中央警察大學78期的女消防官蘇筱琁擔任新北市首位分隊長。
新北市消防局第一大隊長尚少華歡迎蘇筱琁到外勤增加歷練；在消防體系中，蘇筱琁是極少數自願從內勤請調至外勤的女性消防官，她認為，想要成為一名女消防官，必須透過外勤磨練，才是真正的消防人員。
蘇筱琁分發到新北市消防局後，3年多來從事火災預防業務，從承辦業務中了解消防工作，她也積極鍛鍊體力，取得初期救護員、開放水域救生員、激流救生及消防署火災搶救等消防證照，有助消防官職涯發展。
蘇筱琁今天並示範快速著裝、背起一名男性同事負重，證明她自己準備好了，她說，3年來承辦、督導業務時，常以同理心，設身處為基層同事著想，如今她順利接受外勤挑戰，將會盡全力扮演好帶隊官的角色。
蘇筱琁坦言，女消防官面對外界關注，工作等，都較男主管面臨更大的考驗，期許自己能為女性消防員帶來指標性的意義，希望能善用女性細心溝通協調等特質，營造更具同理心、友善的消防職場，提升工作士氣和救災能量。
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