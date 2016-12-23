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男子擁槍已上膛 警查獲：千鈞一髮

2016-12-23  16:00

〔記者許國楨／台中報導〕涉嫌販毒的陳姓道上份子為防止毒品交易時遭黑吃黑，平日除擁槍自重還攜帶大批軍火在車上藉此威嚇對方，儼然「移動軍火庫」的囂張行徑被警方盯上，昨晚趁陳男返家下車時一擁而上，起出裝滿25發子彈且已上膛的土耳其制式手槍，讓警方不禁捏了一把冷汗直呼：真的是千鈞一髮。

警方指出，42歲陳男混跡中市大里區一帶，有毒品、槍砲及傷害等刑案紀錄，一年前才服刑期滿出獄卻涉嫌幹起販毒勾當，為防止交易時遭黑吃黑除槍不離身，平日更攜帶大批軍火在車上，藉此威嚇交易對方或販售槍枝牟利。

第二分局偵查隊日前接獲情資佈線監控，雖掌握陳男動態因唯恐當街發生槍戰波及無辜路人，決定智取，昨晚10時許持搜索票前往陳男租屋處埋伏，趁陳男開車外出吃宵夜返家下車之際一擁而上順利逮人。

警方當場在陳男身上及車內起出土耳其制式90手槍一把、mp5制式衝鋒槍一把、散彈槍子彈14發、手槍子彈126發、加長型彈匣、空彈殼等，同時查獲70.9克安非他命及疑似販毒所得現金8萬多元。

警方指出，陳男持有的手槍有設定點放或連發裝置，且配置可分別裝填15發、25發子彈的長短彈匣，當時手槍已裝滿25發子彈且上膛並已設定到連發裝置，一旦拒捕發生槍戰，殺傷力驚人。

陳男警訊中否認販毒，供稱查獲毒品都是供自己吸食，至於槍械則是先前入獄留下，因經濟困難才打算找買家販售換現，警方則在訊後將全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

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  • 陳男持有的手槍長彈匣已裝滿25發子彈且上膛，並已設定到連發裝置。（記者許國楨攝）

    陳男持有的手槍長彈匣已裝滿25發子彈且上膛，並已設定到連發裝置。（記者許國楨攝）

  • 警方在陳男身上及車內起出長短槍、大批子彈及安毒。（記者許國楨攝）

    警方在陳男身上及車內起出長短槍、大批子彈及安毒。（記者許國楨攝）

  • 警方今天將陳男依槍砲、毒品罪嫌送辦。（記者許國楨攝）

    警方今天將陳男依槍砲、毒品罪嫌送辦。（記者許國楨攝）

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標題：男子擁槍已上膛 警查獲：千鈞一髮


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