撬悠遊卡加值機偷現金 警逮獲慣竊

2016-12-23 14:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊偵七隊，今日下午宣佈偵破北市近月來屢屢發生的悠遊卡加值機遭人破壞盜取機台內錢箱案件，逮獲竊黃文星。

警方表示，黃嫌是針對置放各停車場內的悠遊卡加值機，先以鐵撬破壞主機，再將加值機內錢箱整個盜走。警方彙整調查，從9月至今，涉及7起竊盜案。

警方表示，黃嫌雖僅得手約20萬餘元，但造成機具的損害金額，卻高達逾二百萬元，

警方表示，11月7日凌晨，1名身穿深色上衣長褲，頭戴藍白毛帽的男子，駕車進入洛陽停車場，隨後到悠遊卡加值機假裝要加值，見四下無人時拿出鐵撬敲開機器，將放有現金1萬多元的鐵箱搬上車後揚長而去，做案時間不到5分鐘。

停管處人員事後發現報警，表示歹徒竊走收費箱內的現金1萬多元，但遭破壞的驗鈔模組，若修復要價近35萬元。

警方表示，嫌犯黃文星，有毒品、竊盜前科。作案手法是以鐵橇撬開悠遊卡加值機後，將整台約20幾公斤的錢箱抱走，再回去拆解零件拿現金。

警方目前清查黃嫌涉案有7起，各案發地點在兒童遊樂園、北醫、洛陽停車場、教會。9月份開始偷，3個月竊得逾20萬餘元。警方現清查有無另涉他案。