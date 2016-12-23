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基隆首例！ 亂打報案專線借廁所 酒客遭函送法辦

2016-12-23  14:48

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆首例！

「我要尿尿，借我上廁所」，林姓男子酒後，習慣性撥打110報案專線，累計從7月起，已打了100多通，日前他酒後又故態復萌，40分鐘內又打14通報案專線借廁所，惹毛警員將他帶回警局，並依違反社會秩序維護法第85條4款函送基隆地院裁處；警方指出，無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

基隆市警局110報案專線，16日晚上9時20分，鈴聲響起，值班警員接起來，一聽又是熟悉的聲音，詢問林姓男子，「今天要報什麼案？」林一如往常，酒話連篇地說，「我要尿尿，借我上廁所」，勤務中心警察依法通報轄區基隆市警三分局八堵派出所，值班警員得知又是林姓男子打來借廁所，不予理會，不過，林接下來在40分鐘內，一連打了14通電話，警方凍未條，跑去他家，將他帶回來法辦。

警方調出資料，顯示林自7月起至12月，共打了104通報案專線，一併將林的亂打報案專線行徑，函送法院裁處。

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  • 林姓男子酒後亂打報案專線，被依違反社會秩序維護法函送法辦。（記者林嘉東攝）

    林姓男子酒後亂打報案專線，被依違反社會秩序維護法函送法辦。（記者林嘉東攝）

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