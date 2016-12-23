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遭爆募高額善款供人事費 「圓夢580」：慈濟也是

2016-12-23  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕街頭上常見許多公益團體宣導或募款的活動，許多民眾會出於愛心而響應。然而，以幫助偏鄉學童為口號、打著愛心旗幟的「圓夢580」，曾被網友爆料，將大部分募得款項運用在組織內的人事費用，實際上捐出去的金額只佔很低的比例。如今，有媒體實際「下海」參與募款發現，893萬元的善款之中，竟有高達500多萬元是花在人事費用上。

據《蘋果日報》報導，「圓夢580」於2014年度所募得到的善款金額為723萬元，全數用在人事費、活動人事費、郵電費等項目，而沒有任何愛心支出的明細。2015年則募得了893萬元，愛心支出款項僅有62萬元，倉儲管理費、設備費用的支出為105萬元、人事費用竟高達500多萬元，款項的運用以及捐款的比例令人質疑。

「圓夢580」的理事長胡定一坦承，大部分的善款都運用在募款的「志工」及內部員工上，並且淡定表示：「專案需要執行費用，執行總是要人。」除此之外，他也提出慈濟相比：「請問慈濟有沒有員工，慈濟的善款從哪來？員工薪水從哪來？還不都是來自社會大眾的善款，慈濟大沒事，我們小就被攻擊，他們至少幾百億，我覺得很誇張。」胡並且承諾「如果政府相關單位要對該組織進行開罰，他們都會承擔」。

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  • 「圓夢580」今年遭網友接連爆料，遭指大部分募得的善款都拿來支付人事費用，如今有媒體證實此事，再度引起討論。（圖截自PTT八卦板）

    「圓夢580」今年遭網友接連爆料，遭指大部分募得的善款都拿來支付人事費用，如今有媒體證實此事，再度引起討論。（圖截自PTT八卦板）

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