| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

國道車禍竟痛毆女駕駛 男遭判刑4年3月

2016-12-23  14:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕周姓男子和女友吵架後，今年白色情人節開車北上找女友挽救愛情，行經國道新竹路段時，不慎由後方撞擊林姓女子駕駛的轎車，兩人紛將車停在路肩，周男竟情緒失控，拿外套蓋住林女頭部，再將她壓制在車內駕駛座出拳爆打，隨後離去；新竹地院審理終結，判他有期徒刑4年3月。

經查，周男與女友發生爭執，今年3月14日開車載著3名友人北上找女友，卻在國道一號北上約97公里處，疑超車之際由後方撞擊林女駕駛的轎車，造成對方胸壁挫傷，林女隨即將車暫停於外側路肩，周男則將車暫停在林女車前方。

未料，周男因感情失意及行車糾紛失去理智，竟伸手拔除林女車上的行車紀錄器怒摔（毀損部分林女已撤回告訴），再拿外套覆蓋林女頭部，將她上半身、頭部壓制在車內駕駛座，反覆毆打林女頭部，甚至將她拉至路肩護欄，不顧林女已倒地哀求、哭泣，仍對她拳打腳踢，直到友人制止才停手，隨後開車逃逸。

法官審理時，周男雖坦承犯傷害、肇逃犯行，卻辯稱未用外套矇住林女頭部，也沒用腳踢人，周男的辯護人則辯稱，周男已用10萬元達成和解，並於調解委員會成立調解約定「互不追究刑事責任」，但法官指出，林女不願撤告。

法官認為，周男有槍砲、毒品等前科，僅因為心急北上找女友，途中追撞林女轎車，周男不僅未協助對方處裡傷勢、報警，反而不明就理，於盛怒之下於大庭廣眾公然出手毆打年齡身形與他有顯著差距、獨自駕車而無後援的林女，洩憤完還旋即離去，嚴重破壞法治秩序，審酌依傷害、肇事致人傷害逃逸罪判刑。

廣告
  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 痛毆 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：國道車禍竟痛毆女駕駛 男遭判刑4年3月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.