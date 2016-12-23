國道車禍竟痛毆女駕駛 男遭判刑4年3月

2016-12-23 14:12

〔記者王駿杰／新竹報導〕周姓男子和女友吵架後，今年白色情人節開車北上找女友挽救愛情，行經國道新竹路段時，不慎由後方撞擊林姓女子駕駛的轎車，兩人紛將車停在路肩，周男竟情緒失控，拿外套蓋住林女頭部，再將她壓制在車內駕駛座出拳爆打，隨後離去；新竹地院審理終結，判他有期徒刑4年3月。

經查，周男與女友發生爭執，今年3月14日開車載著3名友人北上找女友，卻在國道一號北上約97公里處，疑超車之際由後方撞擊林女駕駛的轎車，造成對方胸壁挫傷，林女隨即將車暫停於外側路肩，周男則將車暫停在林女車前方。

未料，周男因感情失意及行車糾紛失去理智，竟伸手拔除林女車上的行車紀錄器怒摔（毀損部分林女已撤回告訴），再拿外套覆蓋林女頭部，將她上半身、頭部壓制在車內駕駛座，反覆毆打林女頭部，甚至將她拉至路肩護欄，不顧林女已倒地哀求、哭泣，仍對她拳打腳踢，直到友人制止才停手，隨後開車逃逸。

法官審理時，周男雖坦承犯傷害、肇逃犯行，卻辯稱未用外套矇住林女頭部，也沒用腳踢人，周男的辯護人則辯稱，周男已用10萬元達成和解，並於調解委員會成立調解約定「互不追究刑事責任」，但法官指出，林女不願撤告。

法官認為，周男有槍砲、毒品等前科，僅因為心急北上找女友，途中追撞林女轎車，周男不僅未協助對方處裡傷勢、報警，反而不明就理，於盛怒之下於大庭廣眾公然出手毆打年齡身形與他有顯著差距、獨自駕車而無後援的林女，洩憤完還旋即離去，嚴重破壞法治秩序，審酌依傷害、肇事致人傷害逃逸罪判刑。