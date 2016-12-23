警抄美容店查獲33人 7嫖客還在現場排隊

2016-12-23 13:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方今年7月在三民區九如二路某家美容店，查獲一件5人的妨害風化案後，昨天深夜又在同家店，一次查獲33人，其中16人為嫖客，正在性交易的有9人，餘7人還在排隊。

高市警局督察室靖紀小組於22日晚間10點搜索美容店，赫見9對嫖客與服務小姐正在性交易，將他們依違反社會秩序維護法移送裁處；負責人、帶班經理、櫃台及清潔工等4人，以妨害風化罪嫌移送法辦。

這家美容店曾於今年7月，被三民一分局查獲5人，但仍繼續營業，生意旺到昨晚被查獲時，尚有7名嫖客、4名服務小姐「等待登場」，這11人列為妨害風化案的關係人函送偵辦。

三民第一分局強調，今年掃蕩轄區疑似色情營業場所，已經取締63件114人，呼籲不法業者勿心存僥倖。