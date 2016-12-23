駕駛兵害4命被訴 陸軍：仍操舊業
2016-12-23 13:20
〔記者黃佳琳／高雄報導〕陸軍八軍團564旅駕駛兵楊炎霖被屏檢認定人為操作戰車不當，害同車4名軍士官在翻車後喪命，據了解，當時僅受輕傷的楊員，目前已回原單位服役，仍擔任駕駛兵職務。陸軍八軍團表示，楊員表現正常，預計107年才到退伍年限。
據了解，4名死亡的軍士官家屬目前尚未與楊員達成和解，但4人服役時都有軍保，因公死亡後，將先由保險金支付賠償金，若家屬還有意見，八軍團也會持續派員處理後續事宜；至於肇事的楊員，雖然返回部隊後表現正常，但軍方仍持續派員輔導，暫無異狀傳出。
八軍團也在屏檢起訴楊員後，發出新聞稿指出，尊重司法偵查結果，並強調持續強化訓練安全及人員教育，並援引為案例，以防憾事再生。
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