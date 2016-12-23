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驚悚！男子陰莖截斷 產業道路上求救被送醫

2016-12-23  13:10

〔記者蔡宗勳／大林報導〕嘉義縣大林鎮三角里北勢子一處荒廢畜牧場後方偏僻筍園，今天上午10時許驚傳江姓年輕男子生殖器遭割斷，經送大林慈濟醫院急救，院方指男子上臂二度燒傷、臉燒傷，陰莖截斷，無生命危險，原預計轉台南成大醫院做陰莖重建手術，但中午家屬決定不轉院，將由慈濟醫師協助接回。

警方調查，34歲的江姓男子大約上午10時許跑到三角里北勢子產業道路求救，當時江某頭髮燒焦，上衣也被燒得捲曲，牛仔褲雖然還算完整但滲血，路人見狀趕緊報案。

江某向路人指其被數人強押至筍園，喝了一杯豆漿後就不省人事，直到被燒才痛醒，發現下面的生殖器也被切斷，簡姓路人不相信，江某還脫下褲子，生殖器竟然真的被割掉。

當時意識還算清楚的江某，說筍園內還死了4個人，兩名路人嚇得不敢進去，直到員警趕到才一起進入，結果只看到一部轎車冒煙，找來消防車滅火，三角里里長賴忠義在右後輪旁看到江某的生殖器，由於狀況緊急，趕緊用檳榔袋裝上，由警員送往大林慈濟醫院。

江某鄰居指其精神狀況不穩，曾連續報案稱遭人陷害，但查無實據，之後曾到醫院治療，但昨天被發現脫上衣後，身上貼好幾張「符咒令」，今天其車上也有幾張「符咒令」，然而是江某自宮還是外人所為，警方正進一步追查中。

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  • 江某座車停放在偏僻的筍園內。（記者蔡宗勳攝）

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  • 江某座車前座起火燃燒痕跡。（記者蔡宗勳攝）

    江某座車前座起火燃燒痕跡。（記者蔡宗勳攝）

  • 簡姓路人在這裡看到負傷求救的江姓男子。（記者蔡宗勳攝）

    簡姓路人在這裡看到負傷求救的江姓男子。（記者蔡宗勳攝）

  • 江姓男子的上衣與拖鞋，地上還有血跡。（記者蔡宗勳攝）

    江姓男子的上衣與拖鞋，地上還有血跡。（記者蔡宗勳攝）

  • 江姓男子生殖器被割掉，送往嘉義大林慈濟醫院急救。（記者蔡宗勳翻攝）

    江姓男子生殖器被割掉，送往嘉義大林慈濟醫院急救。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 江某的生殖器在其座車右後輪旁被找到。（記者蔡宗勳攝）

    江某的生殖器在其座車右後輪旁被找到。（記者蔡宗勳攝）

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