「請抽菸」 但菸盒裡裝的卻不是香菸

2016-12-23 13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕請人抽菸，菸盒裡裝的卻是毒品！高雄市偵破陳姓藥頭，涉嫌以「請抽菸」掩護毒品交易，前天逮捕陳嫌與另兩名藥腳，共起出12.62公克毒品，全案被依毒品危害防制條例送辦。

高雄市刑大偵一隊一分隊今年10月間接獲情資，前鎮區君毅正勤國宅出有綽號「明智」的男子為販毒集團，在新興區和大寮區販售安非他命圖利。

高雄市刑大偵一隊和鼓山警分局共組專案小組調查，查出「明智」為陳姓男子（38歲，毒品、竊盜前科）在新興區六合路租套房而居，陳男晝伏夜出，常有不明男子到騎樓下等候，陳男現身時，經常帶著菸盒請對方抽菸，但只秀了一下菸盒，對方即收下，懷疑陳嫌將毒品藏在菸盒交易。

警方前天持搜索票至陳嫌租處大樓埋伏，見陳嫌手上拿著一只菸盒準備交易，當場逮人，另在大寮及前鎮區逮獲秦嫌（37歲，毒品、詐欺前科）、汪嫌（36歲，竊盜、毒品、詐欺前科），查扣共12.62公克安毒、20多個菸盒。夾鏈袋等物。

陳嫌供稱，原為陸軍退役中士，15年前退役後，染上吸毒惡習，本身有遺傳性心臟病，謀職不易，加上吸毒開銷大，入不敷出，去年底為了規避警方查緝，每次和朱姓女友抽完菸後，將空盒留下，將毒品裝在盒裡，分裝販賣，一小包賣1000至2000元不等，訊後依違反毒品危害防制條例罪送辦。

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