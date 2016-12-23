| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

「請抽菸」 但菸盒裡裝的卻不是香菸

2016-12-23  13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕請人抽菸，菸盒裡裝的卻是毒品！高雄市偵破陳姓藥頭，涉嫌以「請抽菸」掩護毒品交易，前天逮捕陳嫌與另兩名藥腳，共起出12.62公克毒品，全案被依毒品危害防制條例送辦。

高雄市刑大偵一隊一分隊今年10月間接獲情資，前鎮區君毅正勤國宅出有綽號「明智」的男子為販毒集團，在新興區和大寮區販售安非他命圖利。

高雄市刑大偵一隊和鼓山警分局共組專案小組調查，查出「明智」為陳姓男子（38歲，毒品、竊盜前科）在新興區六合路租套房而居，陳男晝伏夜出，常有不明男子到騎樓下等候，陳男現身時，經常帶著菸盒請對方抽菸，但只秀了一下菸盒，對方即收下，懷疑陳嫌將毒品藏在菸盒交易。

警方前天持搜索票至陳嫌租處大樓埋伏，見陳嫌手上拿著一只菸盒準備交易，當場逮人，另在大寮及前鎮區逮獲秦嫌（37歲，毒品、詐欺前科）、汪嫌（36歲，竊盜、毒品、詐欺前科），查扣共12.62公克安毒、20多個菸盒。夾鏈袋等物。

陳嫌供稱，原為陸軍退役中士，15年前退役後，染上吸毒惡習，本身有遺傳性心臟病，謀職不易，加上吸毒開銷大，入不敷出，去年底為了規避警方查緝，每次和朱姓女友抽完菸後，將空盒留下，將毒品裝在盒裡，分裝販賣，一小包賣1000至2000元不等，訊後依違反毒品危害防制條例罪送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方起獲的毒品等證物。（記者黃建華翻攝）

    警方起獲的毒品等證物。（記者黃建華翻攝）

  • 陳嫌將毒品藏在香菸盒掩護交易。（記者黃建華翻攝）

    陳嫌將毒品藏在香菸盒掩護交易。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 毒品 菸盒
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：「請抽菸」 但菸盒裡裝的卻不是香菸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.