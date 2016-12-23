誆稱「開很大的公司」男卡拉OK店狂吃霸王餐被訴

2016-12-23 12:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］30歲李姓男子誆稱「我開很大的公司，有票可以支付」，從去年5月到7月間，在桃園市桃園區1間卡拉OK，吃喝19萬元酒水、小菜還找來小姐坐檯，另跟老闆娘借款47萬元，豈料，付款的4張支票全被退票，老闆娘氣炸控告李男詐欺，桃園地檢署檢察官調查，李男不但沒開公司，4張支票全是冒名開立，根本就沒有還款能力，偵結依詐欺罪嫌起訴。

卡拉OK老闆娘指控，李男來到店裡就自吹自擂，誆稱自己開很大的公司，所有的吃喝都可以用支票付，他5月時幾乎天天上門消費，點菜、點酒毫不手軟，還叫了小姐坐檯，另又謊稱在中國投資做生意，需要短期資金，向她借了47萬元，所有消費及借款都用支票抵付，全被退票後她才知道李男根本是騙子。