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南市議會推擠爆衝被起訴 郭清華：已道歉

2016-12-23  12:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會今年9月間爆發流血衝突，受傷的國民黨議員洪玉鳳對當事人民進黨議郭清華提告，台南地檢署今日偵查終結，將郭依過失傷害罪提起公訴。

對此，郭清華回應表示，他出庭時已向洪玉鳳道歉，彼此都是議員同事，希望這件事未來能夠平和協調。

因洪玉鳳本人出國，目前尚未作回應。

據了解，今年9月30日間，郭清華在議會一樓，因不滿國民黨籍議員以鐵鍊鎖住副議長辦公室大門，以阻止會議召開，上前推擠過程中，藍綠議員發生拉扯；當時，郭清華因右手被國民議員盧崑福抓住，奮力掙脫時，右手肘撞到站在後方的洪玉鳳眼睛部位，造成洪頭部外傷併腦震盪、左眼眼窩底骨折。

該案經洪玉鳳提告，台南地檢署偵查終結，將郭清華依過失傷害罪提起公訴。

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  • 對於被提起公訴，郭清華回應表示，他出庭時已向提告的洪玉鳳議員道歉，希望這件事未來能夠平和協調。（記者洪瑞琴攝）

    對於被提起公訴，郭清華回應表示，他出庭時已向提告的洪玉鳳議員道歉，希望這件事未來能夠平和協調。（記者洪瑞琴攝）

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