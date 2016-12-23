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砍腳筋、打爆頭！ 男邀友虐殺情敵判刑確定

2016-12-23  12:46

〔記者項程鎮／台北報導〕男子謝曜全不滿蔡姓男子和他的女友常用LINE聯絡，夥同友人謝正傑，拿球棒和西瓜刀對蔡男猛打狠砍，虐殺兩小時後，蔡男頭部被打爆，鮮血飛濺到汽車儀表板、車窗和車頂，且左小腿慘遭砍斷，最後傷重不治，最高法院依殺人罪判處謝曜全14年6月、謝正傑16年6月徒刑確定。

判決指出，33歲謝曜全不滿李姓女友與24歲蔡姓男子經常透過Line互動，趁機使用女友手機取得蔡男帳號，進入蔡男手機留訊息「宣示主權」，並且與蔡男在網路互嗆，兩人相約外出談判。

去年1月7日晚間11時許，蔡男獨自騎機車前往斗六交流道赴約，謝曜全邀約35歲謝正傑等友人一起前往，謝曜全先持球棒猛擊蔡男小腿倒地後，謝正傑接著徒手毆打被害人頭部，再用繩索綁住他的雙腳，押到車上，載往學甲區急水溪防汛堤岸，沿途謝正傑持續以球棒毆打蔡男頭部，導致自小客車車頂，儀表板等處血跡斑斑。

一行人抵達防汛堤岸旁，蔡男下車後又被輪流毆打，謝正傑更從車內拿出西瓜刀，砍向蔡男右膝蓋，導致膝蓋下方脛骨斷裂，鮮血直流，事後一行人將蔡男棄置在急水溪防汛堤岸旁，蔡男被發現時，已經死亡多時。

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  • 因為不滿蔡姓男子和他的女友常用LINE聯絡，33歲謝曜全邀友人謝正傑將蔡男虐殺致死，案經最高法院依殺人罪宣判。（示意圖）

    因為不滿蔡姓男子和他的女友常用LINE聯絡，33歲謝曜全邀友人謝正傑將蔡男虐殺致死，案經最高法院依殺人罪宣判。（示意圖）

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