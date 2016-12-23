淡水輕軌鷹架倒落瞬間 畫面曝光

2016-12-23 12:23

〔記者王宣晴／台北報導〕新北市淡水輕軌鷹架昨晚6時許第3度倒塌，掉落地面的畫面曝光。據了解，當時疑似有輛聯結車不慎撞到鷹架肇禍，導致另側鷹架倒塌在淡金路內側車道，幸無人員傷亡及車輛毀損。警方迅速到場排解交通堵塞情事，與相關單位解除現場狀況。

警方表示，疑似肇事的連結車雖有停車查看，但隨即離開，尚未到案說明，已由車牌號碼鎖定肇事者，將積極通知他到案釐清事發過程。

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