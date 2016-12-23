開賓士騙愛心 巫嫌被判入監還要把錢吐出來
2016-12-23 13:54
〔記者楊政郡／台中報導〕開賓士敞篷車與富二代一起跑趴，無業的巫裕祥從102年開始，以沒立案的「台灣行動愛心聯盟」創辦人自居，在髮廊、早餐店設愛心捐款箱詐財，又以幫助無名屍入殮名義騙取「棺材捐」、「愛心捐」，偽造慈善機構收據，詐取錢財供自己揮霍，詐騙所得55萬餘元，此外也被查出販售仿冒名牌包，分遭台中地院判處2年徒刑、得易科罰金刑1年6月及拘役120日，犯罪所得全部沒入。
判決書指出，巫裕祥（37歲）在102年11月時自創「台灣行動愛心聯盟」（未立案），然後買賓士中古敞篷車代步，對外自稱是CEO，擺闊佯裝富二代，主動加入「台灣敞篷車俱樂部車隊」，藉以結識富二代和老闆，然後以該聯盟要幫助貧窮、無名屍入殮（俗稱棺材捐）等，以做慈善名義在這些群組中詐財。
總計有147名民眾陸續捐出「棺材捐」，從2000元至數萬元不等，他也偽造慈善機構收據，如「南投集集鎮慈德寺」、「台灣殯葬同業公會總會」等感謝捐款狀，以取信民眾，另向50餘名民眾騙取「愛心捐」，這兩部分總計55萬餘元。
這樣還不夠，有車友開設的髮廊、早餐店，從台中、高雄、南投等縣市廣設「愛心捐款箱」，游說商家讓他擺設，每次收取捐款從未點收，也沒開收據，供自己開名車跑趴揮霍，最多時有52處「愛心捐款箱」，案發時查扣28個「愛心捐款箱」，內有金錢9千餘元。
巫男什麼藉口都有，還在臉書成立「台灣行動愛心聯盟」粉絲專頁，騙取車友和網友信任，如援助肯亞難民名義進行「肯亞物資捐助活動」，實際從未捐出一口棺材或一筆物資。
光靠愛心詐騙還不夠他揮霍，他又從中國進口仿冒名錶和名牌包，在網路上販售，在他家搜出10多支仿冒名錶和名牌包。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 嘉義驚傳男子遭割斷生殖器、燒下體 昏迷送醫
- 被指在W毒趴現場 這位民代跳出來說明...
- 警官包庇電玩案 檢調廉突擊搜索2業者
- 替友人慶生留宿 竟遭對方丈夫「硬上」
- 洗窗工人不慎墜落 11樓平台救他一命
網友回應
熱門新聞
- NBA》籃網教頭怒飆林書豪 美國網友很不爽（影音）
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- 2016耶誕專輯11-2：掌握耶誕，你少了這一款？
- 周子瑜沾台獨勝雙宋 爆紅韓星榜奪冠
- 老人「開心」風險大 長庚引新技術「無縫線瓣膜」
- 女老師、男記者 養殖績優獲獎
- 2016耶誕專輯11-3：掌握耶誕，你少了這一款？
- 宏遠EPS估1.2元 17年新高
- 12/23重要財經新聞一覽
- 測量自己的勃起力 一張紙就知道！
- 年金國是會議啟動 18％儘速走入歷史
- 葉啟田甩肉8公斤 明年70歲拚巡演
- 感覺紀事簿 耶誕節要有耶誕樹
- 達邦公路搶通車 限時開放不便民
- 新北明年總預算仍難產 議會再延會4天
- 小賈斯汀被阿根廷起訴 嗆法官想出名
- 被王世堅鎖定？ 柯P自爆：因這件事讓他沒面子
- 伊能靜驚見禿頭 感嘆老了為孩子無怨
- 女星無預警神隱2個月 爸爸透露背後原因
- 伍佰=台客 驕傲的咧 搖滾天王用攝影 讓全世界看到台灣味
- 雲嘉嘉合作 涂醒哲：一起解決問題
- 自由廣場》外交應善用軟實力
- 葛仲珊噴淚寫歌 獻已逝好友
- 英資料中心賣中資 引國安疑慮
- 縣府流浪犬舍遇阻 溪州鄉長：應從源頭管制
- 棒球年終世界排名 台灣只輸這3國
- 境外污染物影響 北台灣PM2.5濃度偏高
- 智慧手環前進校園 創課健身
- 漲跌因素互見 下週國內油價預計持平
- 中職》打造美式球風 中信兄弟宣布總教練
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau Lung-bin questions vote move legitimacy
- 中華電信基金會10年 紀錄片真誠感動
- 與聖多美斷交 林濁水：不是天大的事情
- 弟被搶劫那夜 江蕙奪刀受傷
- 3分火箭砲 射落丹總老東家
- 為了這目標再戰2018！ 柯P表態：努力爭取連任
- 小孩好幸福！全國兒童教玩具競賽 趣味又創意
- 台加租稅協定明年生效
- 自由廣場》第一游擊手投給我的球
- 林全：公股爭取彰銀經營權 立場不變
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：開賓士騙愛心 巫嫌被判入監還要把錢吐出來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分