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開賓士騙愛心 巫嫌被判入監還要把錢吐出來

2016-12-23  13:54

〔記者楊政郡／台中報導〕開賓士敞篷車與富二代一起跑趴，無業的巫裕祥從102年開始，以沒立案的「台灣行動愛心聯盟」創辦人自居，在髮廊、早餐店設愛心捐款箱詐財，又以幫助無名屍入殮名義騙取「棺材捐」、「愛心捐」，偽造慈善機構收據，詐取錢財供自己揮霍，詐騙所得55萬餘元，此外也被查出販售仿冒名牌包，分遭台中地院判處2年徒刑、得易科罰金刑1年6月及拘役120日，犯罪所得全部沒入。

判決書指出，巫裕祥（37歲）在102年11月時自創「台灣行動愛心聯盟」（未立案），然後買賓士中古敞篷車代步，對外自稱是CEO，擺闊佯裝富二代，主動加入「台灣敞篷車俱樂部車隊」，藉以結識富二代和老闆，然後以該聯盟要幫助貧窮、無名屍入殮（俗稱棺材捐）等，以做慈善名義在這些群組中詐財。

總計有147名民眾陸續捐出「棺材捐」，從2000元至數萬元不等，他也偽造慈善機構收據，如「南投集集鎮慈德寺」、「台灣殯葬同業公會總會」等感謝捐款狀，以取信民眾，另向50餘名民眾騙取「愛心捐」，這兩部分總計55萬餘元。

這樣還不夠，有車友開設的髮廊、早餐店，從台中、高雄、南投等縣市廣設「愛心捐款箱」，游說商家讓他擺設，每次收取捐款從未點收，也沒開收據，供自己開名車跑趴揮霍，最多時有52處「愛心捐款箱」，案發時查扣28個「愛心捐款箱」，內有金錢9千餘元。

巫男什麼藉口都有，還在臉書成立「台灣行動愛心聯盟」粉絲專頁，騙取車友和網友信任，如援助肯亞難民名義進行「肯亞物資捐助活動」，實際從未捐出一口棺材或一筆物資。

光靠愛心詐騙還不夠他揮霍，他又從中國進口仿冒名錶和名牌包，在網路上販售，在他家搜出10多支仿冒名錶和名牌包。

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  • 巫裕祥出入以敞篷車代步，擺闊裝富二代，實際上假借「台灣行動愛心聯盟」名義，騙取民眾的愛心。（資料照，記者陳建志翻攝）

    巫裕祥出入以敞篷車代步，擺闊裝富二代，實際上假借「台灣行動愛心聯盟」名義，騙取民眾的愛心。（資料照，記者陳建志翻攝）

  • 巫嫌行騙詐財功夫做得十足時，民眾捐款後，還開立感謝函給捐款者。（資料照，記者陳建志攝）

    巫嫌行騙詐財功夫做得十足時，民眾捐款後，還開立感謝函給捐款者。（資料照，記者陳建志攝）

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