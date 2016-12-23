| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
董事炒作知本老爺酒店上櫃股票 檢調18路大搜索 禮客歲末促銷ROOTS特賣1折起
 首頁 > 社會

迷路求助人臉辨識 老婦認出「少年的哇啦」

2016-12-23  13:42

［記者楊政郡／台中報導］台中市一分局公益所費、陳兩員警，22日在公益與美村路口，看到一位疑似走失老太太（82歲薛婦），身上沒證件，也說不出住家地址，員警帶回所以最新的人臉辨識系統掃描，但出現30幾筆資料，相片與真人差異實在太大，員警靈機一動找她本人來逐一認認，老太太看到自己的照片說「這就是哇啦，少年的哇啦」（台語），她自己的記憶好像回來了，對自己年輕事蹟還滔滔不絕，順利找到老太太家屬來帶回。

公益所員警費雲龍、陳宗保22日巡邏經公益路與美村路口，看到老太太左顧右盼、神色慌張、顯得徬徨無助，上前關心，老太太說她吃飽飯，外出散步卻找不到回家的路。

員警發現老太太身上沒任何證件，也無法說出住址，詢問也無法正確應答，將老太太帶回派出所，拿出最新科技，人臉辨識系統，可是出現30幾筆累同資料，員警實在看不出哪一張才對，費員看老太太身體硬朗，眼清目明，就請她過來從電腦上，一張一張逐一看看，認一認，很快就「賓果」，老太太頻頻喊說「就是哇啦!」、「少年的哇啦」，還開始與員警聊起年輕時的事蹟，還有這是什麼時候拍的照片，她如數家珍，大夥鬆了一口氣，很快聯繫家屬前來帶回。

警方提醒高齡長者獨自外出時，很容易迷路，還是試著讓老人家配戴記載姓名、電話、地址等資料的手環或項鍊，就能讓愛心人士迅速協尋，減少失智老人在外的危險時間。

廣告
  • 這兩張照片是同一人，員警怎麼看都不像，老太太本人一看就說「這就是伊啦」。（記者楊政郡攝）

    這兩張照片是同一人，員警怎麼看都不像，老太太本人一看就說「這就是伊啦」。（記者楊政郡攝）

  • 家屬來領回老婦人。（記者楊政郡攝）

    家屬來領回老婦人。（記者楊政郡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人臉辨識 人臉辨識系統 迷路
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：迷路求助人臉辨識 老婦認出「少年的哇啦」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.