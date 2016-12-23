「他被連結車輾過」民眾直擊五股死亡車禍
2016-12-23 11:57
〔記者王宣晴／新北報導〕今天上午近8時，新北市五股區發生一起死亡車禍，58歲的陳姓男子騎車經過成泰路3段時，與32歲的張姓小客車駕駛、48歲的張姓曳引車司機發生車禍事故，陳姓騎士當場倒地不起。
警消獲報趕抵，發現陳姓騎士已無呼吸心跳，頭部後腦骨折，四肢也有骨折，一旁民眾則指稱騎士遭曳引車輾過，送醫急救後仍不治身亡，目前兩名駕駛確定無酒駕，詳細肇事原因仍待警方調查。
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