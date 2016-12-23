已婚小三否認與上司外遇 卻揭車震自打嘴巴

2016-12-23 11:00

〔記者溫于德／台北報導〕孫女婚後發現丈夫與同公司已婚下屬陳女搞外遇，氣得怒告對方損害賠償，並求償100萬元；法院審理時，即便小三以「男子是公司主管，喜與同仁間開黃色笑話」，自己為保工作才虛應敷衍等理由開脫，但仍被查出她早向元配道歉認錯，並自揭曾車震男方，法院今日依法判小三須賠償10萬元，全案仍可上訴。

據了解，孫女、方男4年前結婚，男方還曾把女方名字刺在身上，並公開表示「承諾就是要把妳背著一輩子」；兩人婚後育有一女，但去年起這段感情卻出現小三。

台北地院判決指出，去年3月間，方男與陳女已往來密切，被戴綠帽的陳女丈夫發現，雙方曾相約談判，綠帽男當時原諒兩人，不予追究；但之後再被發現同年4月、9月兩度在新北汽車旅館發生性關係。全案會爆發，是因孫女發現丈夫手機裡有曖昧訊息，因此提告小三求償百萬。

小三辯稱，方男是公司主管，交談時常使用「愛」、「親愛的」等語，並會以黃色笑話帶動公司氣氛，自己為保工作才會虛應了事，否認所有婚外情；至於被控接送回家一事，小三則說，下班碰巧遇到，僅是順路載送，另也否認數度「車震」情形；最後自揭月薪僅2萬7千餘元，尚須負擔學貸、房租，認為對方求償金額過高。

法官認為，雖無法證明兩人上旅館是否辦性事，但根據告訴人提供的LINE對話內容顯示，小三、方男曾互傳訊提到「愛妳」、「……每次說想你眼睛都酸酸的」等，也發現小三曾在電話中向孫女承認「有親密接觸」、「我可以說是在車上嗎？」等語，且綠帽男也曾向告訴人提到，無法接受老婆跟別的男人有接觸，認定小三確實介入孫女家庭，今依法判賠。