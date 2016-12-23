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捲入尹清楓命案 軍火商金知文過世今不起訴

2016-12-23  10:47

〔記者錢利忠／台北報導〕獨家代理德製MTU主機的聯達行，過去因介入拉法葉艦軍購案而聲名大噪，其中公司前代表人金知文捲入拉法葉艦採購案、海軍上校尹清楓命案及軍機洩密案，被依殺人罪通緝；台北地檢署接獲溫哥華辦事處通報，確認金知文已於今年10月病逝加拿大，今天將金知文不起訴。

聯達行的主要專長在「艦艇生意」，介入台灣大型艦艇採購案甚深，但原本只在艦購圈知名，20多年前爆發尹案和軍購弊案，從此「升級」成為讓多數國人印象深刻的一家「行號」，以及國內最知名的軍火商。

特偵組前身特調小組偵辦拉法葉艦等多項軍購弊案，發現軍火掮客法國湯姆笙公司在台代理商汪傳浦、及德製MTU柴油主機的聯達行前代表人金知文，涉嫌刺探採購案機密，且尹清楓在82年10月9日失蹤遇害前一晚，曾與2人聚會、談判，檢調掌握證據，2人與尹之死有絕大關聯，因此，89年9月依殺人罪嫌通緝汪傳浦、金知文2人。

檢調調查，汪、金2人匿居美國、加拿大，其中，汪在90年間，曾隔海委託律師，向特調小組遞出10餘頁答辯狀，指未涉及海總軍購案弊端，尹清楓之死，與他無關。相較於汪傳浦極力撇清，金知文則「銷聲匿跡」；另外，特調小組始終未透露金知文涉入命案的程度為何，也因此，讓金知文更顯神秘。

至於汪傳浦則在去年1月20日於英國過世，汪所涉的殺人罪等多案，去年也已被北檢不起訴。

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  • 軍火商金知文曾捲入拉法葉艦採購案、尹清楓命案及軍機洩密案而被通緝。圖為康定級拉法葉艦。（資料照，記者張忠義攝）

    軍火商金知文曾捲入拉法葉艦採購案、尹清楓命案及軍機洩密案而被通緝。圖為康定級拉法葉艦。（資料照，記者張忠義攝）

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