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警官包庇電玩案 檢調廉突擊搜索2業者

2016-12-23  10:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦官警集體收賄包庇電玩弊案，日前以三民二分局前分局長李世昌、小港分局行政組組長林振宏，涉嫌共同收受電玩業者1千餘萬元賄賂，先後收押2人，檢調昨（22）日晚再突襲搜索三民區大昌路跟建國二路2家老字號電玩遊藝場，以及某電玩大亨的機台工廠，案情會否再擴大，備受關注。

檢調廉昨晚的搜索行動，共扣58台機台及81個IC板，帶回員工及客人共22人，其中，店長及員工5人遭檢調帶走，迄今日上午仍在偵訊中。由於昨晚專案人員一進到業者店內，就下令控制現場，並通知轄區警方派員到場查扣機台，消息傳出，不少業者聞風提前熄燈避風頭。

據側面了解，檢調廉這波搜索行動的目的，是因為李世昌的羈押期限即將屆滿4個月，為釐清李究竟涉犯違背職務收賄罪嫌或不違背職務收賄罪，檢方才會突擊搜索2家涉嫌行賄的電玩業者，欲釐清業者是否違法經營賭博性電玩，若確認業者經營賭博性電玩，李、林等2人將觸犯《貪污治罪條例》的違背職務收賄罪，最重可判無期徒刑；若查扣的機台，確認業者僅是一般領有牌照的電玩店，則李、林2人涉犯的罪名，將是刑度較輕的不違背職務收賄罪，最輕本刑7年起跳。

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  • 檢調廉偵辦官警收賄包庇電玩案，22日晚間再搜索2家電玩業者。　（資料照片／記者黃建華攝）

    檢調廉偵辦官警收賄包庇電玩案，22日晚間再搜索2家電玩業者。　（資料照片／記者黃建華攝）

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相關關鍵字： 包庇電玩 警察 賭博性電玩
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