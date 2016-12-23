江蕙搏匪救弟奪刀受傷 江淑娜首回應斥歹徒造業

2016-12-23 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕「二姐」江蕙的胞弟18日在住處遇襲，為保護弟弟，江蕙空手與拿刀歹徒以命相搏，導致虎口遭劃傷，所幸嫌犯已落網。妹妹江淑娜今日清晨也於臉書首度發文回應，除表示感謝，也請大家別替她們難過。

江蕙與江淑娜曾於母親臨終前，答應要照顧智力受損的弟弟，事發當下，護弟心切的江蕙，聽到胞弟的尖叫，十步當一步衝上樓，奮勇與歹徒對抗。事後江蕙也在臉書上，回應外界的關心。江淑娜稍早也在粉專寫下，「歹徒所造的業，老天必定會收他的」，末尾並加註充滿正能量的文字，「願全世界每個角落，充滿愛與善良」。

PO文一出，近1900名網友按讚、逾60則留言回應，多數網友表示「平安就好」，也有人表示心疼與擔憂，「你和二姐都辛苦了」、「三姐你還好嗎？好擔心你，一直在等你的PO文」，還要江家姐弟們「加油」，並祝福受傷的胞弟早日康復，以及全家平安健康幸福快樂」。