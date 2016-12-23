又有工安意外！信義區工地驚傳吊車翻覆

2016-12-23 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕又傳工程意外！台北市信義計畫區的遠百信義A13工地，今早驚傳吊車翻覆意外，吊臂險壓到一旁的人行道上。

根據《中天新聞》報導，今早遠百信義A13工地發生一起工地意外，一輛大型的吊車疑似重心不穩，整輛吊車翻覆過去，吊臂差點就砸到工地外頭的人行道，所幸工地內的工人都第一時間閃躲，沒有遭到波及，至於吊車翻覆原因，還需要進一步釐清。