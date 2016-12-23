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好貴的筍！ 偷挖6根竹筍 男子判罰12萬

2016-12-23  09:23

〔記者林嘉東／基隆報導〕許姓男子想吃竹筍，拿筍刀挖6根竹筍時失風。法院審理時，衡量6根竹筍價值不過200元，輕判他4月徒刑，得易科12萬元罰金。

判決指出，許姓男子今年10月間，途經新北市瑞芳區一處游姓男子栽種的竹林地。許拿筍刀入內，挖掘6根竹筍，放進袋子內後，被游發現，主動交出放進袋內的6根竹筍想逃，遭游制止。許仍趁游報警時不注意時溜走，但事後主動向警方投案。

法院審理時，許向法官求情稱，他與母親相依為命，求法官給他自新機會。由於攜帶凶器犯竊盜罪的法定刑度從6個月起跳，不過判決指出，許偷挖的6根竹筍，重895公克，價值不過200元，加上許失風時，主動交出剛挖的6根竹筍，法官審酌他的犯後態度，輕判他4月徒刑，得易科12萬元罰金。

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  • 偷挖6支竹筍代價驚人！許姓男子得為此吃上4個月牢飯，或是易科罰金12萬元。（情境照）

    偷挖6支竹筍代價驚人！許姓男子得為此吃上4個月牢飯，或是易科罰金12萬元。（情境照）

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