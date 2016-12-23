扯！ 國中生偷拍女同學 懲處後仍與受害者同班

2016-12-23 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市某國中2名男子游泳隊成員，日前偷拍數名女同學更衣情況還傳閱，遭性平會懲處2大過且必須轉班或轉學，但是事件發生已經過去了8個月，這兩人卻還在學校與被害者共處，明天（24日）更要代表學校參加市中運賽事，讓受害女學生的家長氣得跳出來踢爆。

據《蘋果日報》報導，該國中有3位女同學，在4月11日於泳池淋浴間發現偷拍手機，檢視後發現有2名女性的半裸偷拍照，甚至還有23分鐘的影片，全是偷拍更衣室的情況。事後2名游泳隊男隊員承認因為好奇才會犯案，他們甚至將拍攝畫面傳給另1個男同學觀看。

結果校方卻讓偷拍男隊員與被害女學生繼續同班半年，每天都能見到彼此，游泳訓練時更是待在同一個泳池裡，讓受害者擔心害怕。更扯的是，某日女教練竟然向全隊喊話，「我如果在你們這個年紀一定會覺得有陰影、不舒服，但是到我這個年紀被偷拍，就會覺得沒什麼了。」

受害女學生因此受到二度傷害，甚至還被排擠，但仍堅持到學校，因為她認為自己沒有做錯事，不需要躲躲藏藏。這讓家長相當不捨，也出面控訴這2名男隊員最後從體育班轉班後，卻仍以普通班的身分參加「台北市中等學校運動會」。

家長痛批學校讓2人轉到一般班後，還為他們打破過去只有體育班參加賽事的慣例，根本就是只在乎體育成果而忽視了品德，也讓其他參賽者心驚膽戰。

該國中校長對此直說，性平會做出轉班或轉學的懲戒，但沒有法規可以強迫一定要轉，而且男學生的家屬還聘用律師和學校對抗，面對賴著不走的學生，校方也沒辦法，而且一般生也有權力報名賽事，學校無法阻止。

台北市教育局體衛科長黃國忠就此事回應，應該要給男學生知錯悔改的機會，校方在這方面相信會有智慧地去處理。而男學生之所以能夠參賽，是因為懲處沒有提到禁賽，所以還是得讓他們參加。