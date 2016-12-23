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小貨車「飛車過溝」掉進草叢 駕駛不見了

小貨車撞壞護欄，飛過溝渠落在對面草叢。（記者林宜樟翻攝）

2016-12-23  08:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市今天早上發生一起離奇車禍意外，一輛小貨車在保鐵一路接近省道台37線附近，飛過溝渠，撞壞一旁護欄，掉進路旁草叢，但警消人員到場時，車上並無駕駛，警方正通知家屬聯繫駕駛中。

嘉義縣消防局太保消防分隊今天早上6點多接獲警方通報，保鐵一路旁草叢有小貨車發生車禍，救護人員到場時，寬約4公尺的溝渠兩側護欄被撞出缺口，小貨車「飛」過溝渠掉在草叢裡；救護人員爬下溝渠，架設鋁梯到對面草叢，發現小貨車副駕駛座撞的嚴重凹陷損毀，但駕駛座則無損壞，附近則找不到駕駛。

警方到場尋找，也沒找到駕駛，正依車牌號碼聯繫車主，通知家人前來協助找人。

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  • 救護人員與警方在場尋找小貨車駕駛。（記者林宜樟翻攝）

    救護人員與警方在場尋找小貨車駕駛。（記者林宜樟翻攝）

  • 小貨車撞壞護欄，飛過溝渠落在對面草叢。（記者林宜樟翻攝）

    小貨車撞壞護欄，飛過溝渠落在對面草叢。（記者林宜樟翻攝）

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