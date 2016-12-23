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發酒瘋叩119 拿酒瓶狂擊救護車

2016-12-23  08:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕50歲的黃姓醉漢昨天深夜近10點發酒瘋，打119請求救護，屏東第二消防分隊派出救護車抵達屏東市永大路全家超商救援，沒想到黃男竟拿了酒瓶狂擊救護車，將救護車的車窗擊破，當場被警方逮捕，今天被依妨害公務、毀損等罪嫌送辦。

警方調查，昨晚9點56分，屏東消防局接獲黃男報案，指稱與友人在屏東市永大路與華盛街轉角的超商，友人突然身體不舒服急需送醫救治，消防局屏二分隊派出救護車在昨晚10點2分趕抵現場，沒想到黃男正在發酒瘋，左右兩手各拿了一個酒瓶，不分青紅皂白就狂擊救護車，救護車的右後車窗遭到擊破，所幸車內消防隊員鍾吉垣、役男吳穎昌並沒有受傷。

屏東警分局大同派出所獲報，立即趕到現場將黃男逮捕帶回派出所調查，發酒瘋的黃男到警局後仍然大吵大鬧，通知家人也無人到場，經過2個多小時後黃嫌酒意才慢慢消退，警訊時黃嫌說，與友人在超商各喝了一瓶的米酒，因為友人喝醉了，要叫救護車送回家，沒想到救護車竟然繞一圈才停下，讓他很不爽才砸車。

警方訊後，今天依妨害公務、毀損等罪嫌將喝酒鬧事的黃男移送屏東地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 醉漢發酒瘋拿酒瓶擊破救護車的車窗，讓119的標誌都掉下來了。（記者葉永騫翻攝）

    醉漢發酒瘋拿酒瓶擊破救護車的車窗，讓119的標誌都掉下來了。（記者葉永騫翻攝）

  • 發酒瘋砸救護車的黃男。（記者葉永騫攝）

    發酒瘋砸救護車的黃男。（記者葉永騫攝）

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