北投1婦人墜樓 當場無呼吸心跳送醫

2016-12-23 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區立農街今早發生一起墜樓意外，據《蘋果日報》報導，一名50多歲的婦人，大約在清晨5時左右被發現墜樓，當場已無呼吸心跳，救護人員緊急將她送往醫院搶救，目前警方仍在調查她墜樓原因。